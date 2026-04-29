Basketball
ProB Playoffs: OrangeAcademy vs. Porsche BBA Ludwigsburg - Game 3
OrangeAcademy·
@dragons-rhoendorf
Die Dragons Rhöndorf betreten wieder das Spielfeld des DragonDome und kämpfen um wichtige Punkte in der BARMER 2. Basketball Bundesliga ProB Nord. Seid dabei und erlebt Spitzenbasketball in stimmungsvoller Atmosphäre und seht die Basketball-Stars von morgen.
Basketball
ProB Nord: Baskets Juniors TSG Westerstede vs TSV Neustadt temps Shooters
Baskets Juniors TSG Westerstede·
Basketball
ProB Nord: Baskets Juniors TSG Westerstede vs. Dragons Rhöndorf
Baskets Juniors TSG Westerstede·
Basketball
ProB Playoffs: SC Rist Wedel vs. SV Fellbach Flashers - Achtelfinale - Spiel 2
SC Rist Wedel·
Basketball
ProB Playoffs: Dragons Rhöndorf vs. Bayer Giants Leverkusen - Achtelfinale - Spiel 2
Dragons Rhöndorf·