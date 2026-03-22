@dresdnereislaufclub
Figure skating
Freizeitpokal 2026 - 22.03.2026
Dresdner Eislauf-Club e. V.· 3/22/26, 8:00 AM
Freizeitpokal 2026 - 21.03.2026 Teil 2
Dresdner Eislauf-Club e. V.· 3/21/26, 2:00 PM
Freizeitpokal 2026 - 21.03.2026 Teil 1
Dresdner Eislauf-Club e. V.· 3/21/26, 7:50 AM
Freizeitpokal 2026 - 20.03.2026
Dresdner Eislauf-Club e. V.· 3/20/26, 3:45 PM
Kleine Offene Sächsische Meisterschaften 2026 - 01.02.26
Dresdner Eislauf-Club e. V.· 2/1/26, 8:15 AM
Kleine Offene Sächsische Meisterschaften 2026 - 31.01.26
Dresdner Eislauf-Club e. V.· 1/31/26, 8:15 AM
Landesjugendspiele 2026 - 24.01.2026
Dresdner Eislauf-Club e. V.· 1/24/26, 8:15 AM
Offene Sächsische Meisterschaften 18.01.26 Tag 3
Dresdner Eislauf-Club e. V.· 1/18/26, 8:15 AM
Offene Sächsische Meisterschaften 17.01.26 Tag 2/2
Dresdner Eislauf-Club e. V.· 1/17/26, 4:04 PM
Offene Sächsische Meisterschaften 17.01.26 Tag 2/1
Dresdner Eislauf-Club e. V.· 1/17/26, 8:15 AM
Offene Sächsische Meisterschaften 16.01.2026 Tag 1
Dresdner Eislauf-Club e. V.· 1/16/26, 1:45 PM
Zwingerpokal 2025 Tag 3 - 04.10.25
Dresdner Eislauf-Club e. V.· 10/4/25, 6:45 AM
Zwingerpokal 2025 Tag 2 - 03.10.25 - Teil 2
Dresdner Eislauf-Club e. V.· 10/3/25, 12:51 PM
Zwingerpokal 2025 Tag 2 - 03.10.25 - Teil 1
Dresdner Eislauf-Club e. V.· 10/3/25, 6:45 AM
Zwingerpokal 2025 - Tag 1 - 02.10.25
Dresdner Eislauf-Club e. V.· 10/2/25, 2:45 PM
FreizeitPokal 2025 - Tag 2 - 23.03.25
Dresdner Eislauf-Club e. V.· 3/23/25, 7:25 AM
FreizeitPokal 2025 - Tag 1 - 22.03.25
Dresdner Eislauf-Club e. V.· 3/22/25, 9:55 AM