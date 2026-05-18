Canada vs. Denmark - Group B

Video livestream of the game Canada vs. Denmark as part of the 2026 Men's Ice Hockey World Championship on May 18, 2026. This broadcast contains virtual advertising. @sporteuropetv #eishockey #icehockey #iihfworlds #2026iihfworlds #icehockeyworldchampionship2026 Ice hockey Sporteurope.TV icehockey iihfworlds

This livestream is only available in some countries: Germany , Austria , Italy , France