Norway vs. Slovenia - Group B

Video livestream of the Norway vs. Slovenia game as part of the Men's Ice Hockey World Championship on May 17, 2026. This broadcast contains virtual advertising. @sporteuropetv #eishockey #icehockey #iihfworlds #2026iihfworlds #icehockeyworldchampionship2026 Ice hockey Sporteurope.TV icehockey iihfworlds

This livestream is only available in some countries: Germany , Austria , Italy , France