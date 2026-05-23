Austria vs. Germany - Group A I Highlights

Austria vs. Germany - Group A I Highlights

The Highlights of the Austria vs. Germany game as part of the 2026 Men's Ice Hockey World Championship on 05/23/2026. This broadcast contains virtual advertising. @sporteuropetv #eishockey #icehockey #iihfworlds #2026iihfworlds #icehockeyworldchampionship2026 #iihf-mens-worlds-highlights Ice hockey Sporteurope.TV icehockey iihfworlds

This livestream is only available in some countries: Germany , Austria , Italy , France