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Austria vs. Germany - Group A I Highlights

IIHF Ice Hockey World Championship
IIHF Ice Hockey World Championship

The Highlights of the Austria vs. Germany game as part of the 2026 Men's Ice Hockey World Championship on 05/23/2026. This broadcast contains virtual advertising. @sporteuropetv #eishockey #icehockey #iihfworlds #2026iihfworlds #icehockeyworldchampionship2026 #iihf-mens-worlds-highlights

Ice hockeySporteurope.TVicehockeyiihfworlds
This livestream is only available in some countries: Germany , Austria , Italy , France  

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