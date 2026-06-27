Figure skating
Süddeutsche Meisterschaften im Rollkunstlaufen 2026 in Heilbronn - Tag 2 (Abend)
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Süddeutsche Meisterschaften im Rollkunstlaufen 2026 in Heilbronn - Tag 3
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Süddeutsche Meisterschaften im Rollkunstlaufen 2026 in Heilbronn - Tag 2 (Morgen)
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Deutscher Ranglistenwettbewerb im Rollkunstlaufen Eppingen (Tag 2)
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