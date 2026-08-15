 Skip to content

effect® ENERGY GFL: Rematch in the Derby! Regensburg Phoenix host Straubing Spiders

effect® ENERGY GFL
effect® ENERGY GFL

Video highlights of the Regensburg Phoenix vs. Straubing Spiders game in the effect® ENERGY GFL on 08/15/2026. The clubs will be financially involved in the revenue. #gfl-highlights #germanfootballleague #football #american-football @gfl @regensburg-phoenix @straubing-spiders

American Footballeffect® ENERGY GFLRegensburg PhoenixStraubing Spiders

More videos by effect® ENERGY GFL

Related Profiles

You have too many active devices

Du hast das Gerätelimit erreicht.