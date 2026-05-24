Handball
JBLH Final 4 Finale HSV Solingen Gräfath 76 e.V. vs. HC Erlangen
HSV Solingen Gräfrath 76 e.V. U17W U19W·
@hsv-solingen-greafrath-u17-w
Verein: HSV Solingen‑Gräfrath 76 e.V.
Standort: Solingen (NRW)
Liga: Jugendbundesliga Handball (JBLH wB – höchste deutsche Spielklasse)
Heimhalle: Klingenhalle Solingen
Handball
JBLH Final 4 Finale HSV Solingen Gräfath 76 e.V. vs. HC Erlangen
HSV Solingen Gräfrath 76 e.V. U17W U19W·
Handball
JBLH Final 4 Spiel um Platz 3 SV Grün-Weiß Schwerin vs. TSG Münster
HSV Solingen Gräfrath 76 e.V. U17W U19W·
Handball
JBLH Final 4 HC Erlangen vs. TSG Münster 2. Halbfinale
HSV Solingen Gräfrath 76 e.V. U17W U19W·
Handball
JBLH Final 4 HSV Solingen-Gräfrath 76 vs. Grün-Weiß Schwerin 1. Halbfinale
HSV Solingen Gräfrath 76 e.V. U17W U19W·