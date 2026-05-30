@jcleipzig
Judo
1. Judobundesliga Männer & Frauen
Judoclub Leipzig e.V.· 5/30/26, 12:49 PM
1. Judobundesliga Frauen
Judoclub Leipzig e.V.· 4/12/26, 11:53 AM
1. Judobundesliga Männer
Judoclub Leipzig e.V.· 4/12/26, 9:25 AM
10. Int. BMW-Leipzig Cup U15/U23 Matte 3
Judoclub Leipzig e.V.· 9/28/25, 6:25 AM
10. Int. BMW-Leipzig Cup U15/U23 Matte 2
10. Int. BMW-Leipzig Cup U15/U23 Matte 1
10. Int. BMW-Leipzig Cup U15/U23 Matte 4
10. Int. BMW-Leipzig Cup U13/U18 Matte 4
Judoclub Leipzig e.V.· 9/27/25, 6:25 AM
10. Int. BMW-Leipzig Cup U13/U18 Matte 3
10. Int. BMW-Leipzig Cup U13/U18 Matte 2
10. Int. BMW-Leipzig Cup U13/U18 Matte 1
Judoclub Leipzig e.V.· 6/28/25, 3:55 PM
Judoclub Leipzig e.V.· 6/28/25, 1:55 PM
Judoclub Leipzig e.V.· 5/10/25, 3:55 PM
Judoclub Leipzig e.V.· 5/10/25, 1:55 PM
Bundesligakampftag Männer
Judoclub Leipzig e.V.· 4/12/25, 3:51 PM
Bundesligakampftag Frauen
Judoclub Leipzig e.V.· 4/12/25, 1:55 PM