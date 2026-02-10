Premium Livestream Pay per View €5.99 Team Pass 26/27 Nürnberg €109.99 Team Pass 26/27 Quakenbrück €109.99 ProA 26/27: All-Access-Pass €159.99 Continue Nürnberg Falcons BC vs. Artland Dragons Nürnberg Falcons BC 10/25/26, 2:15 PM UPCOMING From €5.99 Follow BARMER 2. Basketball Bundesliga - ProA: Video-Livestream des Spiels Nürnberg Falcons BC vs. Artland Dragons. @2bblBasketballNürnberg Falcons BCArtland DragonsBARMER 2. Basketball BundesligaNürnberg Falcons BC is responsible for live signal, commentators and chat-moderation.