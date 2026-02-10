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Nürnberg Falcons BC vs. Artland Dragons

Nürnberg Falcons BC
Nürnberg Falcons BC

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BARMER 2. Basketball Bundesliga - ProA: Video-Livestream des Spiels Nürnberg Falcons BC vs. Artland Dragons. @2bbl

BasketballNürnberg Falcons BCArtland DragonsBARMER 2. Basketball Bundesliga
Nürnberg Falcons BC is responsible for live signal, commentators and chat-moderation.

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