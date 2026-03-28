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Basketball
ProB Nord: Dragons Rhöndorf vs. Seawolves Academy
Dragons Rhöndorf· 3/28/26, 5:15 PM
ProB Nord: Seawolves Academy vs. Hertener Löwen
Seawolves Academy· 3/21/26, 4:55 PM
ProB Nord: ETB Miners vs Seawolves Academy
ETB Miners· 3/14/26, 6:15 PM
ProB Nord: Seawolves Academy vs TKS 49ers
Seawolves Academy· 3/7/26, 5:01 PM
ProB Nord: Iserlohn Kangaroos vs Seawolves Academy
Iserlohn Kangaroos· 2/21/26, 6:15 PM
ProB Nord: Seawolves Academy vs EN BASKETS Schwelm
Seawolves Academy· 2/14/26, 4:58 PM
ProB Nord: TSV Neustadt temps Shooters vs. Seawolves Academy
TSV Neustadt temps Shooters· 2/1/26, 4:00 PM
ProB Nord: Seawolves Academy vs. BSW Sixers
Seawolves Academy· 1/24/26, 4:54 PM
ProB Nord: SC Rist Wedel vs. Seawolves Academy
SC Rist Wedel· 1/17/26, 5:45 PM
ProB Nord: Dragons Rhöndorf vs. ETB Miners
Dragons Rhöndorf· 1/17/26, 5:45 PM
ProB Nord: Seawolves Academy vs. LOK BERNAU
Seawolves Academy· 1/10/26, 4:55 PM
ProB Nord: Itzehoe Eagles vs. Seawolves Academy
Itzehoe Eagles· 1/4/26, 3:45 PM
ProB Nord: Seawolves Academy vs. Baskets Juniors TSG Westerstede
Seawolves Academy· 12/20/25, 4:30 PM
ProB Nord: Baskets Juniors TSG Westerstede vs. Seawolves Academy
Baskets Juniors TSG Westerstede· 12/13/25, 5:45 PM
ProB Nord: Seawolves Academy vs. TSV Neustadt temps Shooters
Seawolves Academy· 12/7/25, 4:15 PM
ProB Nord: Hertener Löwen vs. Seawolves Academy
Hertener Löwen e. V.· 11/22/25, 5:45 PM
ProB Nord: Seawolves Academy vs. Itzehoe Eagles
Seawolves Academy· 11/16/25, 4:30 PM
ProB Nord: LOK BERNAU vs. Seawolves Academy
LOK BERNAU· 11/14/25, 6:45 PM
ProB Nord: Seawolves Academy vs. Dragons Rhöndorf
Seawolves Academy· 11/8/25, 4:25 PM
ProB Nord: Seawolves Academy vs. ETB Miners
Seawolves Academy· 11/1/25, 2:45 PM
ProB Nord: BSW Sixers vs. Seawolves Academy
BSW Sixers· 10/25/25, 3:44 PM
ProB Nord: Seawolves Academy vs. Rasta Vechta II
Seawolves Academy· 10/18/25, 3:45 PM
ProB Nord: EN BASKETS Schwelm vs. Seawolves Academy
EN Baskets Schwelm· 10/11/25, 5:15 PM
ProB Nord: Seawolves Academy vs. SC Rist Wedel
Seawolves Academy· 10/5/25, 2:00 PM
ProB Nord: Seawolves Academy vs. Iserlohn Kangaroos
Seawolves Academy· 9/27/25, 3:15 PM
Seawolves Academy· 4/6/25, 3:45 PM
ProB Nord: Seawolves Academy vs. Berlin Braves 2000
Seawolves Academy· 3/21/25, 5:45 PM
Seawolves Academy· 3/1/25, 4:48 PM
ProB Nord: Seawolves Academy vs. EN BASKETS Schwelm
Seawolves Academy· 2/8/25, 4:46 PM
ProB Nord: Seawolves Academy vs. Bayer Giants Leverkusen
Seawolves Academy· 2/2/25, 10:15 AM
Seawolves Academy· 1/18/25, 12:45 PM
ProB Nord: Seawolves Academy vs. Gartenzaun24 Baskets Paderborn
Seawolves Academy· 1/11/25, 4:45 PM
ProB Nord: Seawolves Academy vs. TKS 49ers
Seawolves Academy· 12/14/24, 4:45 PM
Seawolves Academy· 12/8/24, 4:45 PM
Seawolves Academy· 11/17/24, 3:15 PM
ProB Nord: Seawolves Academy vs. SBB Baskets Wolmirstedt
Seawolves Academy· 11/3/24, 4:45 PM