Sportkegeln Classic
Ba-Wü Liga Frauen SG Athena/PTSV Jahn FR - SG Aulendorf
SG Athena/PTSV Jahn Freiburg·
@sgathenaptsvjahnfreiburg
SG Athena/PTSV Jahn Freiburg
Sportkegeln DKBC
1 Mannschaft: 2. Bundesliga Süd
2. Mannschaft: Verbandsliga Südbaden
Sportkegeln Classic
Ba-Wü Liga Frauen SG Athena/PTSV Jahn FR - SG Aulendorf
SG Athena/PTSV Jahn Freiburg·
Sportkegeln Classic
SG Athena/PTSV Jahn Freiburg X1 gegen KSC Blau-Weiss Ödsbach X2
SG Athena/PTSV Jahn Freiburg·
Sportkegeln Classic
Ba-Wü Liga Frauen SG Athena/PTSV Jahn FR - EKC Lonsee
SG Athena/PTSV Jahn Freiburg·
Sportkegeln Classic
Ba-Wü Liga Frauen SG Athena/PTSV Jahn FR - SV Phoenix Ettlingen-KA
SG Athena/PTSV Jahn Freiburg·
Sportkegeln Classic
Ba-Wü Liga Frauen SG Athena/PTSV Jahn FR - KSC 81 Hockenheim
SG Athena/PTSV Jahn Freiburg·
Sportkegeln Classic
Ba-Wü Liga Frauen SG Athena/PTSV Jahn FR - DKC Alt Heidelberg
SG Athena/PTSV Jahn Freiburg·
Sportkegeln Classic
Ba-Wü Liga Frauen SG Athena/PTSV Jahn FR - KV Neulußheim
SG Athena/PTSV Jahn Freiburg·
Sportkegeln Classic
Ba-Wü Liga Frauen SG Athena/PTSV Jahn FR - SKK 77 Singen
SG Athena/PTSV Jahn Freiburg·