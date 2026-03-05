Sports acrobatics
4. International Augsburger Acro Cup - Day 3 - Final
Sportakrobatikverein Augsburg Hochzoll 1957 e.V.·
@sportakrobatikvereinaugsburghochzoll1957ev
1957 gegründet
Sports acrobatics
4. International Augsburger Acro Cup - Day 3 - Final
Sportakrobatikverein Augsburg Hochzoll 1957 e.V.·
Sports acrobatics
4. International Augsburger Acro Cup - Day 2 - Qualification
Sportakrobatikverein Augsburg Hochzoll 1957 e.V.·
Sports acrobatics
4. International Augsburger Acro Cup - Day 1 - KFL + WKK
Sportakrobatikverein Augsburg Hochzoll 1957 e.V.·