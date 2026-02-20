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Squash Bundesliga Team Sportwerk Hamburg
Squash
Squash Bundesliga Sportwerk Hamburg vs. SC Hasbergen
Sportwerk Hamburg· 2/20/26, 5:55 PM
Sam Open 2025 day 2
Sportwerk Hamburg· 12/12/25, 10:00 AM
Sam Open 2025 Day 1
Sportwerk Hamburg· 12/11/25, 11:30 AM
Bundesligasaison 25/26: Sportwerk vs Kaifu Ritter
Sportwerk Hamburg· 12/7/25, 12:00 PM
Squash Bundesliga 25/26: Sportwerk vs Paderborn
Sportwerk Hamburg· 9/14/25, 11:00 AM
Marek Warmup
Sportwerk Hamburg· 3/18/25, 3:40 PM
Squash Bundesliga: Sportwerk vs Paderborner SC
Sportwerk Hamburg· 3/16/25, 12:00 PM
Squash Bundesliga 24/25: Sportwerk ggn Kaifu Ritter
Sportwerk Hamburg· 3/15/25, 12:00 PM
Squash Bundesliga 24/25: Hamburg ggn Bremen
Sportwerk Hamburg· 2/15/25, 12:00 PM
Wildcard Playoff
Sportwerk Hamburg· 1/23/25, 10:00 AM
Closed Satelite Sportwerk 2024
Sportwerk Hamburg· 5/23/24, 9:55 AM