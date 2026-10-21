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Gameday 13

Steinbach Black Wings Linz vs. Vienna Capitals - without commentary

Steinbach Black Wings Linz
Steinbach Black Wings Linz

win2day ICE Hockey League: Video Livestream of the game Steinbach Black Wings Linz vs. Vienna Capitals. @ice-hockey-league


Uncommentated feed of the TV broadcast on ORF Sport+

Ice hockeywin2day ICE Hockey LeagueSteinbach Black Wings LinzVienna Capitals
Steinbach Black Wings Linz is responsible for live signal, commentators and chat-moderation.

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