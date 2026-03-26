@tks49ers
Offizielles Profil der TKS49ers
Basketball
ProB Nord: SC Rist Wedel vs. TKS 49ers
SC Rist Wedel· 3/26/26, 6:52 PM
ProB Nord: Seawolves Academy vs TKS 49ers
Seawolves Academy· 3/7/26, 5:01 PM
ProB Nord: ETB Miners vs TKS 49ers
ETB Miners· 2/21/26, 6:15 PM
ProB Nord: BSW Sixers vs TKS 49ers
BSW Sixers· 2/8/26, 2:43 PM
ProB Nord: Iserlohn Kangaroos vs. TKS 49ers
Iserlohn Kangaroos· 1/24/26, 6:15 PM
ProB Nord: Itzehoe Eagles vs. TKS 49ers
Itzehoe Eagles· 1/10/26, 6:15 PM
ProB Nord: EN BASKETS Schwelm vs. TKS 49ers
EN Baskets Schwelm· 12/20/25, 6:15 PM
ProB Nord: LOK BERNAU vs. TKS 49ers
LOK BERNAU· 11/16/25, 3:45 PM
ProB Nord: TKS 49ers vs. BSW Sixers
TKS49ers· 11/14/25, 7:00 PM
ProB Nord: TKS 49ers vs. Iserlohn Kangaroos
TKS49ers· 11/9/25, 2:30 PM
ProB Nord: Dragons Rhöndorf vs. TKS 49ers
Dragons Rhöndorf· 11/2/25, 1:45 PM
ProB Nord: TKS 49ers vs. SC Rist Wedel
TKS49ers· 10/26/25, 2:40 PM
ProB Nord: Gartenzaun24 Baskets Paderborn vs. TKS 49ers
Paderborn Baskets· 10/26/24, 5:15 PM
ProB Nord 23/24: TKS49ers vs. Berlin Braves 2000
TKS49ers· 4/6/24, 5:12 PM
ProB Nord: RheinStars Köln vs. TKS 49ers
RheinStars Köln· 2/3/24, 2:45 PM