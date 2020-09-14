goto content
  1. Home
  2. Handball
  3. TSV Altenholz Männer
  4. Test match: TSV Altenholz - THW Kiel

Test match: TSV Altenholz - THW Kiel

TSV Altenholz Männer is responsible for live signal, commentators and chat-moderation.
TSV Altenholz Männer
TSV Altenholz Männer

8/19/26, 4:45 PM UPCOMING : Live in 4d • 9h • 22m • 53s

In the preseason, the THW Kiel is once again a guest at the TSV Altenholz.

SHV - THW Kiel Testspiel
Stralsunder HV Männer
SHV - THW Kiel Testspiel

7/29/25, 4:00 PM

Handball
FREE
Die Highlights des EHV Aue im Spiel des Jahres vs. THW Kiel
EHV Aue Männer
Die Highlights des EHV Aue im Spiel des Jahres vs. THW Kiel

10/7/21, 4:37 PM

Handball
ATSV Habenhausen vs. THW Kiel
ATSV Habenhausen Männer
ATSV Habenhausen vs. THW Kiel

9/13/25, 2:08 PM

Handball
FREE
Durch die Beine! Berlins Michalczik überlistet Gegenspieler mit frechem Anspiel
Füchse Berlin
Durch die Beine! Berlins Michalczik überlistet Gegenspieler mit frechem Anspiel

9/14/20, 8:29 AM

Handball
FREE
JBLH mA 1. Liga Nord: THW Kiel vs. TSV Burgdorf
THW Kiel Junioren
JBLH mA 1. Liga Nord: THW Kiel vs. TSV Burgdorf

3/8/25, 4:45 PM

Handball
FREE
JBLH mA 1. Liga Nord: THW Kiel vs. TSV Burgdorf
THW Kiel Junioren
JBLH mA 1. Liga Nord: THW Kiel vs. TSV Burgdorf

9/28/25, 12:45 PM

Handball
Testspiel: TSV Altenholz vs. THW Kiel
TSV Altenholz Männer
Testspiel: TSV Altenholz vs. THW Kiel

8/19/25, 4:45 PM

Handball
Starkes Anspiel! Sagosen findet Kreisspieler auch unter Druck
THW Kiel
Starkes Anspiel! Sagosen findet Kreisspieler auch unter Druck

9/14/20, 8:15 AM

Handball
FREE
JBLH mA 1. Liga Nord: TSV Burgdorf vs. THW Kiel
TSV Burgdorf-U19m
JBLH mA 1. Liga Nord: TSV Burgdorf vs. THW Kiel

1/25/26, 2:15 PM

Handball
FREE
JBLH mB: THW Kiel vs TSV Burgdorf
THW Kiel Junioren
JBLH mB: THW Kiel vs TSV Burgdorf

3/21/26, 2:00 PM

Handball

More videos by TSV Altenholz Männer

FREE
3. Liga: Staffel Nord-Ost - TSV Altenholz vs. HC Empor Rostock
TSV Altenholz Männer
3. Liga: Staffel Nord-Ost - TSV Altenholz vs. HC Empor Rostock

9/27/25, 3:45 PM

Handball
FREE
3. Liga: Staffel Nord-Ost - TSV Altenholz vs. DHK Flensborg
TSV Altenholz Männer
3. Liga: Staffel Nord-Ost - TSV Altenholz vs. DHK Flensborg

11/7/25, 7:15 PM

Handball
FREE
3. Liga: Staffel Nord-Ost - TSV Altenholz vs. Füchse Berlin Reinickendorf II
TSV Altenholz Männer
3. Liga: Staffel Nord-Ost - TSV Altenholz vs. Füchse Berlin Reinickendorf II

1/25/25, 4:45 PM

Handball
FREE
3. Liga: Staffel Nord-Ost - TSV Altenholz vs. Stralsunder HV
TSV Altenholz Männer
3. Liga: Staffel Nord-Ost - TSV Altenholz vs. Stralsunder HV

2/8/25, 4:45 PM

Handball
FREE
3. Liga: Staffel Nord-Ost - TSV Altenholz vs. HSG Ostsee N/G
TSV Altenholz Männer
3. Liga: Staffel Nord-Ost - TSV Altenholz vs. HSG Ostsee N/G

8/23/25, 3:45 PM

Handball
FREE
3. Liga Frauen: Staffel Nord: TSV Altenholz von 1948 vs. Rostocker Handball Club
TSV Altenholz Männer
3. Liga Frauen: Staffel Nord: TSV Altenholz von 1948 vs. Rostocker Handball Club

3/16/25, 2:45 PM

Handball
FREE
3. Liga: Staffel Nord-Ost - TSV Altenholz vs. HC Empor Rostock
TSV Altenholz Männer
3. Liga: Staffel Nord-Ost - TSV Altenholz vs. HC Empor Rostock

12/14/24, 4:45 PM

Handball
FREE
3. Liga: Staffel Nord-Ost - TSV Altenholz vs. Oranienburger HC
TSV Altenholz Männer
3. Liga: Staffel Nord-Ost - TSV Altenholz vs. Oranienburger HC

1/11/25, 4:45 PM

Handball
FREE
3. Liga Frauen: Staffel Nord - TSV Altenholz vs. Frankfurter Handball Club
TSV Altenholz Männer
3. Liga Frauen: Staffel Nord - TSV Altenholz vs. Frankfurter Handball Club

4/27/25, 1:45 PM

Handball
FREE
3. Liga: Staffel Nord-Ost - TSV Altenholz vs. TuS Vinnhorst
TSV Altenholz Männer
3. Liga: Staffel Nord-Ost - TSV Altenholz vs. TuS Vinnhorst

2/15/25, 4:45 PM

Handball
FREE
3. Liga Frauen: Staffel Nord: TSV Altenholz von 1948 vs. Buxtehuder SV II
TSV Altenholz Männer
3. Liga Frauen: Staffel Nord: TSV Altenholz von 1948 vs. Buxtehuder SV II

1/26/25, 2:45 PM

Handball
FREE
3. Liga Frauen: Staffel Nord: TSV Altenholz von 1948 vs. SV Henstedt-Ulzburg
TSV Altenholz Männer
3. Liga Frauen: Staffel Nord: TSV Altenholz von 1948 vs. SV Henstedt-Ulzburg

2/22/25, 4:45 PM

Handball
FREE
3. Liga: Staffel Nord-Ost - TSV Altenholz vs. TSV Anderten
TSV Altenholz Männer
3. Liga: Staffel Nord-Ost - TSV Altenholz vs. TSV Anderten

4/5/25, 3:45 PM

Handball
FREE
3. Liga: Staffel Nord-Ost - TSV Altenholz vs. SV Anhalt Bernburg
TSV Altenholz Männer
3. Liga: Staffel Nord-Ost - TSV Altenholz vs. SV Anhalt Bernburg

4/26/25, 3:45 PM

Handball
FREE
3. Liga: Staffel Nord-Ost - TSV Altenholz vs. SC DHfK Leipzig II
TSV Altenholz Männer
3. Liga: Staffel Nord-Ost - TSV Altenholz vs. SC DHfK Leipzig II

11/30/24, 4:45 PM

Handball
3. Liga Frauen: Staffel Nord: TSV Altenholz von 1948 vs. TV Hannover-Badenstedt
TSV Altenholz Männer
3. Liga Frauen: Staffel Nord: TSV Altenholz von 1948 vs. TV Hannover-Badenstedt

12/7/24, 4:45 PM

Handball

Related Profiles