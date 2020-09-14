8/19/26, 4:45 PM UPCOMING : Live in 4d • 9h • 22m • 53s
In the preseason, the THW Kiel is once again a guest at the TSV Altenholz.
7/29/25, 4:00 PM
10/7/21, 4:37 PM
9/13/25, 2:08 PM
9/14/20, 8:29 AM
3/8/25, 4:45 PM
9/28/25, 12:45 PM
8/19/25, 4:45 PM
9/14/20, 8:15 AM
1/25/26, 2:15 PM
3/21/26, 2:00 PM
9/27/25, 3:45 PM
11/7/25, 7:15 PM
1/25/25, 4:45 PM
2/8/25, 4:45 PM
8/23/25, 3:45 PM
3/16/25, 2:45 PM
12/14/24, 4:45 PM
1/11/25, 4:45 PM
4/27/25, 1:45 PM
2/15/25, 4:45 PM
1/26/25, 2:45 PM
2/22/25, 4:45 PM
4/5/25, 3:45 PM
4/26/25, 3:45 PM
11/30/24, 4:45 PM
12/7/24, 4:45 PM