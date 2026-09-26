Premium Video Pay per View €5.90 TSV Anderten 26/ €69.90 VfL Eintracht Hagen 26/27 €69.90 . League Men Main Round 26/27 €79.90 Continue TSV Anderten vs. VfL Eintracht Hagen TSV Anderten Männer Today, 5:00 PM From €5.90 Follow 3. Handball League Men: Video livestream of the match TSV Anderten Men vs. VfL Eintracht Hagen Men II. @3-handball-ligaHandball3. Handball-Liga MännerTSV Anderten MännerVfL Eintracht Hagen Männer IITSV Anderten Männer is responsible for live signal, commentators and chat-moderation.