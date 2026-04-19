Bowling
2. Bundesliga 120 Damen: TSV Breitengüßbach - ESV Pirmasens
TSV Breitengüßbach Kegeln·
@tsvbreitenguessbachkegeln1923
Sportkegeln Classic
2. Bundesliga Mitte 120 Frauen: 1. KC Weiherhof - TSV Breitengüssbach
1. KC Weiherhof·
Sportkegeln Classic
2. Bundesliga Mitte Frauen: SKK Unter Uns Bad Neustadt - TSV Breitengüßbach
SKK Unter Uns Bad Neustadt·
Bowling
1. Bundesliga 120 Männer: TSV Breitengüßbach - VFB Hallbergmoos-Goldbach
TSV Breitengüßbach Kegeln·
Bowling
2. Bundesliga 120 Damen: TSV Breitengüßbach - SKK Unter Uns Bad Neustadt
TSV Breitengüßbach Kegeln·
Bowling
1. Bundesliga 120 Männer: TSV Breitengüßbach - SKC Unterharmersbach
TSV Breitengüßbach Kegeln·
Bowling
2. Bundesliga Mitte 120 Frauen: SKV Kriemhild Lorsch - Unter Uns Bad Neustadt
SKV Kriemhild Lorsch·
Bowling
1. Bundesliga 120 Männer: TSV Breitengüßbach - VFB Hallbergmoos-Goldbach
TSV Breitengüßbach Kegeln·