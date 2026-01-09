Tennis
The Conference: with Boris, Barbara, Stachi & Mario - Day
US Open 2026·
@us-open-2026-mens-singles
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The Conference: with Boris, Barbara, Stachi & Mario - Day
US Open 2026·
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The Conference: with Boris, Barbara, Stachi & Mario - Day
US Open 2026·
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The Conference: with Boris, Barbara, Stachi & Mario - Day
US Open 2026·
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The Conference: with Boris, Barbara, Stachi & Mario - Day
US Open 2026·
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The Conference: with Boris, Barbara, Stachi & Mario - Day
US Open 2026·
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The Conference: with Boris, Barbara, Stachi & Mario - Day
US Open 2026·
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The Conference: with Boris, Barbara, Stachi & Mario - Day
US Open 2026·
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Jannik Sinner (ITA) [1] vs. Carlos Alcaraz (ESP) [2] - Finale - Extended Highlights
US Open 2025 Men's Singles·
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Jannik Sinner (ITA) [1] vs. Carlos Alcaraz (ESP) [2] - Finale - Highlights
US Open 2025 Men's Singles·
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Jannik Sinner (ITA) [1] vs. Carlos Alcaraz (ESP) [2] - Finale - kommentiert von Matthias Stach & Boris Becker Arthur Ashe Stadium
US Open 2025 Men's Singles·
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Novak Djokovic (SRB) [7] vs. Carlos Alcaraz (ESP) [2] - Halbfinale - Highlights
US Open 2025 Men's Singles·
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Jannik Sinner (ITA) [1] vs. Felix Auger-Aliassime (CAN) [25] - Halbfinale - Highlights
US Open 2025 Men's Singles·
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Jannik Sinner (ITA) [1] vs. Felix Auger-Aliassime (CAN) [25] - Halbfinale - kommentiert von Markus Theil & Barbara Rittner - Arthur Ashe Stadium
US Open 2025 Men's Singles·
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Novak Djokovic (SRB) [7] vs. Carlos Alcaraz (ESP) [2] - Halbfinale - kommentiert von Matthias Stach & Boris Becker - Arthur Ashe Stadium
US Open 2025 Men's Singles·
Tennis
Jannik Sinner (ITA) [1] vs. Lorenzo Musetti (ITA) [10] - Viertelfinale - Highlights
US Open 2025 Men's Singles·
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Karolina Muchova (CZE) [11] vs. Naomi Osaka (JPN) [23] - Viertelfinale - Highlights
US Open 2025 Men's Singles·
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Jannik Sinner (ITA) [1] vs. Lorenzo Musetti (ITA) [10] - Viertelfinale - kommentiert von Markus Theil - Arthur Ashe Stadium
US Open 2025 Men's Singles·
Das letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres wird über drei Wochen im USTA Billie Jean King National Tennis Center in Flushing Meadows ausgespielt. Nach der Fan Week und der Qualifikation startet am 30. August das Hauptfeld mit je 128 Spielerinnen und Spielern im Einzel.
Alle Zeiten in mitteleuropäischer Sommerzeit. Die Tagessessions beginnen um 17:00 Uhr, im Arthur Ashe Stadium um 18:00 Uhr; die Nightsession startet um 1:00 Uhr in der Nacht. Der Spielplan kann sich durch Wetter und Spielverlauf verschieben.
Die US Open 2026 laufen komplett auf SPORTEUROPE.TV — jedes Match auf jedem Court, live in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Los geht es am 24. August um 14:45 Uhr mit der kostenlosen Fan Week.
SPORTEUROPE.TV zeigt das gesamte Turnier in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Übertragen wird jedes Match auf jedem Court — nicht nur eine Auswahl. Schon am ersten Qualifikationstag sind es zehn Courts parallel.
Der All-Access-Pass kostet einmalig 24,90 € und gilt für das gesamte Turnier. Ein einzelner Turniertag ist ab 9,90 € zu haben. Kein Abo, keine Verlängerung — Sie zahlen einmal.
Alle Spiele dieses Tages, über alle Courts hinweg — einschließlich der Nightsession, die erst nach Mitternacht endet. Der Pass „Turniertag 1" umfasst zum Beispiel alles vom 30. August bis in die Nacht auf den 31. August.
Ja. Fan Week und Qualifikation zeigen wir ohne Pass und ohne Anmeldung. Der erste Ball fällt am 24. August um 14:45 Uhr, direkt mit zehn parallelen Courts.
Jedes Match steht direkt nach dem Ende auf Abruf bereit — im selben Pass, ohne Aufpreis. Wer die Nightsession verschlafen hat, sieht sie am nächsten Morgen.
Im Browser, in den Apps für iOS und Android und auf dem Fernseher über unsere Smart-TV-Apps. Der Pass gilt auf allen Geräten mit demselben Konto.