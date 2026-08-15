Canoe racing
. German Canoe Polo Championship
Deutscher Kanu-Verband·
Canoe racing
. German Canoe Polo Championship
Deutscher Kanu-Verband·
Canoe racing
. German Canoe Polo Championship
Deutscher Kanu-Verband·
Canoe racing
Deutsche Meisterschaften Kanu-Polo in Essen | Tag 1
Deutscher Kanu-Verband·
Canoe racing
22. Hamelner Drachenboot Fun Regatta
Drachenboot·
Canoe racing
Kanu-Slalom Sichtung - Kajak-Cross
Deutscher Kanu-Verband·
Canoe racing
Kanu-Slalom Sichtung Rennen 7/8 (C1m & K1w)
Deutscher Kanu-Verband·
Canoe racing
Kanu-Slalom Sichtung Rennen 7/8 (K1m & C1w)
Deutscher Kanu-Verband·
Canoe racing
Kanu-Slalom Sichtung Rennen 5/6 (C1m & K1w)
Deutscher Kanu-Verband·
Canoe racing
Nationale Qualifikation Kanu-Slalom Tag 3 | Nachmittags
Deutscher Kanu-Verband·
Canoe racing
Kanu-Slalom Sichtung Tag 2 (C1m & K1w)
Deutscher Kanu-Verband·