 Skip to content

Young Boys Balkan TuS 1860 Pfarrkirchen Futsal
Young Boys Balkan TuS 1860 Pfarrkirchen Futsal

Young Boys Balkan TuS 1860 Pfarrkirchen Futsal

@ybbalkan

🏆 YB Balkan Futsal Pfarrkirchen 🏆
Meister der Regionalliga Süd 24/25 & in der Relegation zur Futsal-Bundesliga! 🔥 Heimspiele in der Dreifachturnhalle Pfarrkirchen. Technisch stark, voller Leidenschaft & mit den besten Fans! 🔵⚪ Gemeinsam für den Aufstieg!

Videos