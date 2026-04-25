Futsal
Relegation Futsal-Bundesliga: Young Boys Balkan Pfarrk. vs Blumenstadt United
Young Boys Balkan TuS 1860 Pfarrkirchen Futsal·
@ybbalkan
🏆 YB Balkan Futsal Pfarrkirchen 🏆
Meister der Regionalliga Süd 24/25 & in der Relegation zur Futsal-Bundesliga! 🔥 Heimspiele in der Dreifachturnhalle Pfarrkirchen. Technisch stark, voller Leidenschaft & mit den besten Fans! 🔵⚪ Gemeinsam für den Aufstieg!
Futsal
Relegation Futsal-Bundesliga: Young Boys Balkan Pfarrk. vs Blumenstadt United
Young Boys Balkan TuS 1860 Pfarrkirchen Futsal·
Futsal
Relegation Futsal-Bundesliga: Young Boys Balkan Pfarrkirchen vs TSG 1846 Mainz
Young Boys Balkan TuS 1860 Pfarrkirchen Futsal·
Futsal
18. Spieltag: YB Balkan Pfarrkirchen vs. SC Preußen Münster - Futsal Bundesliga
Young Boys Balkan TuS 1860 Pfarrkirchen Futsal·
Futsal
16. Spieltag: YB Balkan Pfarrkirchen vs. TSV Weilimdorf - Futsal Bundesliga
Young Boys Balkan TuS 1860 Pfarrkirchen Futsal·
Futsal
14. Spieltag: YB Balkan Pfarrkirchen vs. Jahn Regensburg - Futsal Bundesliga
Young Boys Balkan TuS 1860 Pfarrkirchen Futsal·
Futsal
12. Spieltag: YB Balkan Pfarrkirchen vs. FC Liria Futsal
Young Boys Balkan TuS 1860 Pfarrkirchen Futsal·
Futsal
10. Spieltag: YB Balkan Pfarrkirchen vs. HSV Hamburg
Young Boys Balkan TuS 1860 Pfarrkirchen Futsal·
Futsal
7. Spieltag: YB Balkan Pfarrkirchen vs. MCH Futsal Bielefeld – Futsal-Bundesliga
Young Boys Balkan TuS 1860 Pfarrkirchen Futsal·
Futsal
6. Spieltag: YB Balkan Pfarrkirchen vs. Futsal Panthers Köln – Futsal-Bundesliga
Young Boys Balkan TuS 1860 Pfarrkirchen Futsal·
Futsal
4. Spieltag: YB Balkan Pfarrkirchen Futsal vs. HOT 05 Futsal – Futsal-Bundesliga
Young Boys Balkan TuS 1860 Pfarrkirchen Futsal·
Futsal
2. Spieltag: YB Balkan Pfarrkirchen Futsal vs. SV Pars – Futsal-Bundesliga
Young Boys Balkan TuS 1860 Pfarrkirchen Futsal·
Futsal
FINALE Relegation Futsal-Bundesliga: Young Boys Balkan vs TSG 1846 Mainz Futsal
Young Boys Balkan TuS 1860 Pfarrkirchen Futsal·