Sportkegeln Classic - Testspiel Männer - ESV Rottweil - TSV Denkendorf
Wieder heisst der Gegner TSV Denkendorf.
Diesmal die zweite Mannschaft der Württemberger.
Viel Spaß und GUT HOLZ!
Wieder heisst der Gegner TSV Denkendorf.
Diesmal die zweite Mannschaft der Württemberger.
Viel Spaß und GUT HOLZ!
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Sportkegeln Classic: ESV Rottweil - TSV Denkendorf | Freundschaftsspiel
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