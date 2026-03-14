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Sportkegeln Classic - Testspiel Männer - ESV Rottweil - TSV Denkendorf

ESV Rottweil
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UPCOMING

Noch vier Wochen bis zum Rundenstart. Und das nächste Testspiel steht auf dem Programm.
Wieder heisst der Gegner TSV Denkendorf.
Diesmal die zweite Mannschaft der Württemberger.
Viel Spaß und GUT HOLZ!

Sportkegeln Classic
ESV Rottweil ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.

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