StarClass Dresden | Short Track | Tag 2

Freut euch auf ein spannendes Wochenende voller Short Track-Action, wenn junge und talentierte Athletinnen und Athleten aus ganz Europa auf dem Eis gegeneinander antreten. Erlebt packende Rennen, rasante Überholmanöver und spannende Positionskämpfe – live und hautnah!



StarClass ist eine internationale Wettkampfserie im Short Track für junge Sportlerinnen und Sportler. Sie bringt Nachwuchstalente aus verschiedenen europäischen Ländern zusammen, die sich miteinander messen, wertvolle Wettkampferfahrung sammeln und ihre sportlichen Fähigkeiten weiterentwickeln können.



Die Serie bietet den Athletinnen und Athleten die Möglichkeit, sich auf internationalem Niveau zu beweisen und sich mit der Konkurrenz aus anderen Ländern zu messen. Dabei sind nicht nur Geschwindigkeit und Technik gefragt, sondern auch Taktik, Ausdauer und Entschlossenheit. Denn im Shorttrack kann jede Kurve und jedes Überholmanöver entscheidend sein!



Tag 1: 08:00 bis 13:30

Tag 2: 10:00 bis 17:00

Tag 3: 08:00 bis 12:00



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Thumbnail Foto: Christian Herzog https://www.instagram.com/chg_sport/