CONDITIONS GÉNÉRALES D'UTILISATION

Offre de consultation de contenus audiovisuels

L'offre propose à l'utilisateur un lecteur multimédia pour consulter des contenus audiovisuels ainsi que des actualités et des données sur diverses disciplines sportives. Les contenus soumis à inscription et payants ne peuvent être utilisés par l'utilisateur que tant qu'il est enregistré (voir II.).

L'offre est proposée, outre le site web https://sporteurope.tv, pour différents systèmes d'exploitation mobiles ainsi que pour les Smart-TV, et est distribuée selon le système d'exploitation ou le périphérique via différentes plates-formes d'applications. Leur installation et leur utilisation complète nécessitent un compte valide sur la plate-forme d'applications concernée (par exemple, un compte Apple) ainsi qu'un périphérique approprié (par exemple, un smartphone). Pour l'installation éventuelle de lecteurs ou d'applications nécessaires ainsi que pour la consultation de contenus audiovisuels, une connexion Internet par WLAN ou réseau mobile (par exemple, LTE) est également requise pour le périphérique, et des co