INFORMATIONS SUR LES COOKIES

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Finalité du traitement : Analyse des métadonnées et des journaux dans le lecteur vidéo

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Cookies d’analyse et de statistiques

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Finalité du traitement : Développement du produit

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Finalité du traitement : Analyse de l’utilisation pour le développement et l’amélioration du produit

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Cookies publicitaires et autres cookies

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