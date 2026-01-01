INFORMATIONS SUR LES COOKIES
TABLE DES MATIÈRES
- Qu'est-ce qu'un cookie ?
- Quelles données sont stockées dans les cookies ?
- Quels cookies utilisons-nous ?
- Comment pouvez-vous personnaliser vos paramètres de cookies ou supprimer des cookies ?
- Contact
Les informations sur les cookies suivantes s'appliquent à l'offre en ligne sous sporteurope.tv („offre en ligne“). Cette offre en ligne utilise des cookies et des technologies similaires (désignés ci-après de manière générale par „cookies“).
Nous participons au „IAB Europe Transparency & Consent Framework“ et nous conformons à ses spécifications et directives. Nous utilisons, dans le contexte de nos processus basés sur les cookies, la plate-forme de gestion du consentement (CMP) avec le numéro d'identification 5.
1. QU'EST-CE QUE LES COOKIES ?
Les cookies sont de petits fichiers texte envoyés lors de la visite d’un site internet et stockés dans le navigateur du terminal de l’utilisateur. Lorsque le site internet correspondant est consulté à nouveau, le navigateur renvoie le contenu des cookies, permettant ainsi la reconnaissance du terminal de l’utilisateur. Certains cookies sont supprimés automatiquement à la fin de la session de navigation (appelés cookies de session), tandis que d’autres sont stockés dans le navigateur du terminal de l’utilisateur pour une durée déterminée ou de manière permanente et s’effacent automatiquement par la suite (appelés cookies temporaires ou permanents).
2. QUELLES DONNÉES SOND STOCKÉES DANS LES COOKIES?
Les cookies ne stockent généralement pas de données qui vous identifient en tant que personne (comme par exemple, pas de noms, d'adresses e-mail ou d'adresses IP). Les cookies contiennent plutôt typiquement un code (appelé identifiant) ainsi que des informations sur la durée de stockage et éventuellement également certaines caractéristiques techniques (par exemple, des fonctions de sécurité).
3. QUELS COOKIES UTILISONS-NOUS?
Cookies essentiels
Certains cookies sont nécessaires afin de garantir la fourniture sécurisée de notre offre en ligne. Vous trouverez ici des informations sur les cookies essentiels :
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Cookie de session
- Données collectées : Identifiant de l’appareil, ID de session, ID de compte, nom, e-mail, pays, civilité, sexe, adresse
- Finalité du traitement : Fonction de connexion
- Durée de conservation du cookie : Les données sont supprimées dès que la session est terminée via le bouton de déconnexion
- Accès aux cookies par d’autres destinataires : Non
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Usercentrics
- Données collectées : Données d’opt-in et d’opt-out, URL de provenance, user agent, paramètres utilisateur, ID de consentement, moment du consentement, type de consentement, version du modèle, langue de la bannière, adresse IP, localisation géographique
- Finalité du traitement : Exploitation de la plateforme de gestion du consentement
- Durée de conservation du cookie : Les données de consentement (consentement donné et retrait du consentement) sont conservées pendant trois ans. Une exportation des données a lieu à la fin du contrat.
- Accès aux cookies par d’autres destinataires : Non
-
Bugsnag
- Données collectées : Adresse IP, informations sur le navigateur, adresse MAC, ID de cookie de la plateforme, localisation géographique, langue du navigateur, système d’exploitation de l’appareil, identifiant de l’appareil, fournisseur d’accès à Internet, identifiants publicitaires mobiles, identifiant unique
- Finalité du traitement : Analyse des métadonnées et des journaux dans le lecteur vidéo
- Durée de conservation du cookie :
- Accès aux cookies par d’autres destinataires : Non
-
MuxData
- Données collectées :
- Finalité du traitement : Analyse des métadonnées et des journaux dans le lecteur vidéo
- Durée de conservation du cookie : 0
- Accès aux cookies par d’autres destinataires : Non
Vous ne pouvez pas vous opposer à l’utilisation des cookies essentiels.
Cookies d’analyse et de statistiques
Certains cookies sont nécessaires pour analyser l’utilisation de notre offre en ligne et à des fins statistiques. Vous trouverez ici des informations sur les cookies d’analyse et de statistiques ainsi qu’une possibilité d’opposition (opt-out) :
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Firebase Crashlytics
- Données collectées : Données d’erreur, identifiant unique, données de crash, adresse IP
- Finalité du traitement : Analyse des crashs pour le développement et l’amélioration du produit
- Durée de conservation du cookie : 90 jours
- Accès aux cookies par d’autres destinataires : Oui
-
Firebase
- Données collectées : Configuration des paramètres de l’application, user agent, comportement des utilisateurs, adresse IP, crashs de l’application
- Finalité du traitement : Développement du produit
- Durée de conservation du cookie :
- Accès aux cookies par d’autres destinataires : Oui
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Google Analytics
- Données collectées : Adresse IP anonymisée, informations sur le navigateur, informations sur l’appareil, localisation géographique, date et heure, fichiers cliqués ou téléchargés, liens cliqués vers des domaines externes, nombre de visites, titre de la page, URL de provenance, résolution d’écran, fuseau horaire, données d’utilisation, user agent, identifiant utilisateur, URL de la page, moment de la première et de la précédente visite
- Finalité du traitement : Analyse de l’utilisation pour le développement et l’amélioration du produit
- Durée de conservation du cookie : Les données sont supprimées dès qu’elles ne sont plus nécessaires aux finalités du traitement.
- Accès aux cookies par d’autres destinataires : Oui
Cookies publicitaires et autres cookies
Nous et nos partenaires utilisons également des cookies à des fins publicitaires, dans la mesure où vous avez donné votre consentement via notre plateforme de gestion du consentement (CMP). Vous trouverez des informations détaillées sur les cookies utilisés, notamment leurs finalités et nos partenaires (appelés « vendors »), dans notre CMP. Vous pouvez également retirer votre consentement à tout moment avec effet pour l’avenir via la CMP. Les cookies peuvent être utilisés pour créer des profils d’utilisation. Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet dans notre CMP.
4. COMMENT POUVES-VOUS AJUSTER VOS PARAMÈTRES DE COOKIES OU SUPPRIMER DES COOKIES?
Sauf les cookies essentiels, nous n'utilisons des cookies qu'avec votre consentement. Vous pouvez les accorder via notre plateforme de gestion du consentement (CMP) et les révoquer ultérieurement à tout moment avec effet pour l'avenir en ajustant les paramètres enregistrés. Vous pouvez supprimer les cookies déjà stockés à tout moment dans votre navigateur. Veuillez noter que cet offre en ligne peut ne pas fonctionner ou ne fonctionner que de manière limitée sans cookies.
5. CONTACT
Pour obtenir des informations et des suggestions sur le thème des cookies, nous ou notre délégué à la protection des données sommes à votre disposition à l'adresse e-mail [email protected]. Si vous souhaitez nous contacter, vous pouvez nous joindre comme suit :
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Radlkoferstraße 2
81373 München