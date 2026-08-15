Lors de l'International Summer Hockey Cup 2026, le Canada 2 affronte le BJA Budapest. Le match sera diffusé en direct sur sporteurope.tv. Note concernant le livestream : seules des pauses courtes sont prévues entre les matchs. Si le match précédent se prolonge, le début de cette diffusion peut être retardé en conséquence. Jusqu'au début, l'image d'aperçu reste visible. Dès que nous passons en direct, le lecteur bascule vers le livestream. Veuillez appuyer sur le bouton de lecture après pour démarrer la diffusion.