Aller au contenu
  1. Accueil
  2. Hockey sur glace
  3. Sport Fan Austria
  4. août 2026 | 12:45 | Femmes | Eis Arena 2 | Kanada 2 vs BJA Budapest

août 2026 | 12:45 | Femmes | Eis Arena 2 | Kanada 2 vs BJA Budapest

Sport Fan Austria est responsable de la production en direct, des commentaires et de la modération du chat.
Sport Fan Austria
Sport Fan Austria

Demain, 10:45 UPCOMING : Live in 1d • 3h • 56m • 14s

Lors de l'International Summer Hockey Cup 2026, le Canada 2 affronte le BJA Budapest. Le match sera diffusé en direct sur sporteurope.tv. Note concernant le livestream : seules des pauses courtes sont prévues entre les matchs. Si le match précédent se prolonge, le début de cette diffusion peut être retardé en conséquence. Jusqu'au début, l'image d'aperçu reste visible. Dès que nous passons en direct, le lecteur bascule vers le livestream. Veuillez appuyer sur le bouton de lecture après pour démarrer la diffusion.

frauen
À VENIR
15.08.2026 | 18:30 | Women | Eis Arena 1 | BJA Budapest vs Graz99ers Huskies
Sport Fan Austria
15.08.2026 | 18:30 | Women | Eis Arena 1 | BJA Budapest vs Graz99ers Huskies

Demain, 16:30

Eishockey
À VENIR
14.08.2026 | 18:00 | Women | Eis Arena 2 | Kanada 1 vs BJA Budapest
Sport Fan Austria
14.08.2026 | 18:00 | Women | Eis Arena 2 | Kanada 1 vs BJA Budapest

Aujourd'hui, 16:00

Eishockey
À VENIR
16.08.2026 | 10:00 | Women | Eis Arena 2 | BJA Budapest vs Lakers Kärnten
Sport Fan Austria
16.08.2026 | 10:00 | Women | Eis Arena 2 | BJA Budapest vs Lakers Kärnten

16/08/26, 08:00

Eishockey
À VENIR
15.08.2026 | 16:15 | U18 Boys | Eis Arena 1 | Kanada vs HC Ferlach
Sport Fan Austria
15.08.2026 | 16:15 | U18 Boys | Eis Arena 1 | Kanada vs HC Ferlach

Demain, 14:15

Eishockey
À VENIR
15.08.2026 | 18:00 | Women | Eis Arena 2 | Lakers Kärnten vs Kanada 1
Sport Fan Austria
15.08.2026 | 18:00 | Women | Eis Arena 2 | Lakers Kärnten vs Kanada 1

Demain, 16:00

Eishockey
À VENIR
16.08.2026 | 11:15 | U18 Boys | Eis Arena 1 | Kanada vs KAC
Sport Fan Austria
16.08.2026 | 11:15 | U18 Boys | Eis Arena 1 | Kanada vs KAC

16/08/26, 09:15

Eishockey
À VENIR
16.08.2026 | 09:00 | Women | Eis Arena 1 | Kanada 2 vs Graz99ers Huskies
Sport Fan Austria
16.08.2026 | 09:00 | Women | Eis Arena 1 | Kanada 2 vs Graz99ers Huskies

16/08/26, 07:00

Eishockey
À VENIR
14.08.2026 | 15:45 | U18 Boys | Eis Arena 2 | Kanada vs Rosenheim
Sport Fan Austria
14.08.2026 | 15:45 | U18 Boys | Eis Arena 2 | Kanada vs Rosenheim

Aujourd'hui, 13:45

Eishockey
À VENIR
15.08.2026 | 10:15 | U18 Boys | Eis Arena 2 | Kanada vs VSV
Sport Fan Austria
15.08.2026 | 10:15 | U18 Boys | Eis Arena 2 | Kanada vs VSV

Demain, 08:15

Eishockey
À VENIR
14.08.2026 | 18:00 | Women | Eis Arena 1 | Kanada 2 vs Lakers Kärnten
Sport Fan Austria
14.08.2026 | 18:00 | Women | Eis Arena 1 | Kanada 2 vs Lakers Kärnten

Aujourd'hui, 16:00

Eishockey

Profils similaires