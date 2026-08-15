Lors de l'International Summer Hockey Cup, le Canada affrontera le HC Ferlach. Le match sera diffusé en direct sur sporteurope.tv. Note concernant le livestream : seules des pauses courtes sont prévues entre les matchs. Si le match précédent se prolonge, le début de cette diffusion pourrait être retardé en conséquence. Jusqu'au début, l'image d'aperçu reste visible. Dès que nous passons en direct, le lecteur bascule vers le livestream. Veuillez ensuite appuyer sur le bouton de lecture pour démarrer la diffusion.