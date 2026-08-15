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  4. 15.08.2026 | 16h15 | Garçons U18 | Eis Arena 1 | Canada vs HC Ferlach

15.08.2026 | 16h15 | Garçons U18 | Eis Arena 1 | Canada vs HC Ferlach

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Demain, 14:15 UPCOMING : Live in 1d • 7h • 24m • 34s

Lors de l'International Summer Hockey Cup, le Canada affrontera le HC Ferlach. Le match sera diffusé en direct sur sporteurope.tv. Note concernant le livestream : seules des pauses courtes sont prévues entre les matchs. Si le match précédent se prolonge, le début de cette diffusion pourrait être retardé en conséquence. Jusqu'au début, l'image d'aperçu reste visible. Dès que nous passons en direct, le lecteur bascule vers le livestream. Veuillez ensuite appuyer sur le bouton de lecture pour démarrer la diffusion.

À VENIR
14.08.2026 | 13:15 | U18 Boys | Eis Arena 1 | KAC vs HC Ferlach
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Aujourd'hui, 11:15

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14.08.2026 | 15:45 | U18 Boys | Eis Arena 2 | Kanada vs Rosenheim
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Aujourd'hui, 13:45

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15.08.2026 | 10:15 | U18 Boys | Eis Arena 2 | Kanada vs VSV
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Demain, 08:15

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16.08.2026 | 13:30 | U18 Boys | Eis Arena 1 | HC Ferlach vs VSV
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16/08/26, 11:30

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16.08.2026 | 18:00 | U18 Boys | Eis Arena 2 | Rosenheim vs HC Ferlach
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16/08/26, 16:00

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16.08.2026 | 11:15 | U18 Boys | Eis Arena 1 | Kanada vs KAC
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16/08/26, 09:15

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15.08.2026 | 14:00 | U18 Boys | Eis Arena 1 | Rosenheim vs KAC
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15.08.2026 | 14:00 | U18 Boys | Eis Arena 1 | Rosenheim vs KAC

Demain, 12:00

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À VENIR
14.08.2026 | 18:00 | Women | Eis Arena 2 | Kanada 1 vs BJA Budapest
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Aujourd'hui, 16:00

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14.08.2026 | 18:00 | Women | Eis Arena 1 | Kanada 2 vs Lakers Kärnten
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