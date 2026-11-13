Premium-Livestream Pay per View 9,90 € ICE: All-Access-Pass Monatszahlung 24,90 € mtl. Away Pass 26/27 Innsbruck 199,00 € Team Pass 26/27 Budapest 249,00 € Team Pass 26/27 Innsbruck 249,00 € ICE: All-Access-Pass Einmalzahlung 279,00 € jährlich Weiter Gameday 25FTC-Telekom Budapest vs. HC TIWAG Innsbruck FTC-Telekom Budapest 29.11.26, 16:15 Uhr UPCOMING Ab 9,90 € Folgen win2day ICE Hockey League: Video-Livestream des Spiels FTC-Telekom Budapest vs. HC TIWAG Innsbruck. @ice-hockey-leagueEishockeywin2day ICE Hockey LeagueFTC-Telekom BudapestHC TIWAG InnsbruckFTC-Telekom Budapest ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.