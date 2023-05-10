ProA Playoffs: JobStairs GIESSEN 46ers vs. Dresden Titans - Spiel 3 GIESSEN 46ers 10.05.23, 17:15 Uhr Folgen Video-Livestream des Basketballspiels JobStairs GIESSEN 46ers vs. Dresden Titans aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga Viertelfinale Playoffs am 10.05.2023. @barmer-2-basketball-bundesliga @giessen-46er @dresden-titans #basketball #proa #barmer2basketballbundesliga #playoffs #wereadyBasketballBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProAGIESSEN 46ersDresden TitansGIESSEN 46ers ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.