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BARMER 2. Basketball Bundesliga
BARMER 2. Basketball Bundesliga

BARMER 2. Basketball Bundesliga

@barmer-2-basketball-bundesliga

Alle Spiele und Highlights der BARMER 2. Basketball Bundesliga LIVE sowie On Demand. #basketball

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FREE HIGHLIGHTS
ProA Finale: Phoenix Hagen vs. Bozic Estriche Knights Kirchheim - Spiel 2 | Highlights
BARMER 2. Basketball Bundesliga
ProA Finale: Phoenix Hagen vs. Bozic Estriche Knights Kirchheim - Spiel 2 | Highlights

08.06.26, 09:52 Uhr

Basketball
FREE
ProA Finale: Phoenix Hagen vs. Bozic Estriche Knights Kirchheim – Spiel 2
Phoenix Hagen
ProA Finale: Phoenix Hagen vs. Bozic Estriche Knights Kirchheim – Spiel 2

07.06.26, 13:30 Uhr

Basketball
FREE
ProA Finale: Bozic Estriche Knights Kirchheim vs. Phoenix Hagen - Spiel 1 | Highlights
BARMER 2. Basketball Bundesliga
ProA Finale: Bozic Estriche Knights Kirchheim vs. Phoenix Hagen - Spiel 1 | Highlights

04.06.26, 23:23 Uhr

Basketball
FREE
ProA Finale: Bozic Estriche Knights Kirchheim vs. Phoenix Hagen - Spiel 1
Kreisbau Knights Kirchheim
ProA Finale: Bozic Estriche Knights Kirchheim vs. Phoenix Hagen - Spiel 1

04.06.26, 16:45 Uhr

Basketball
FREE
ProA Halbfinale: Phoenix Hagen vs. Eisbären Bremerhaven – Spiel 5 | Highlights
BARMER 2. Basketball Bundesliga - ProA
ProA Halbfinale: Phoenix Hagen vs. Eisbären Bremerhaven – Spiel 5 | Highlights

31.05.26, 15:51 Uhr

Basketball
FREE
ProA Halbfinale: Phoenix Hagen vs. Eisbären Bremerhaven – Spiel 5
Phoenix Hagen
ProA Halbfinale: Phoenix Hagen vs. Eisbären Bremerhaven – Spiel 5

30.05.26, 17:00 Uhr

Basketball
FREE
ProA Halbfinale: Giessen 46ers vs. Bozic Estriche Knights Kirchheim - Spiel 4 | Highlights
BARMER 2. Basketball Bundesliga
ProA Halbfinale: Giessen 46ers vs. Bozic Estriche Knights Kirchheim - Spiel 4 | Highlights

30.05.26, 14:56 Uhr

Basketball
FREE
ProA Halbfinale: Giessen 46ers vs. Bozic Estriche Knights Kirchheim - Spiel 4
GIESSEN 46ers
ProA Halbfinale: Giessen 46ers vs. Bozic Estriche Knights Kirchheim - Spiel 4

29.05.26, 17:45 Uhr

Basketball
FREE
ProA Halbfinale: Eisbären Bremerhaven vs. Phoenix Hagen - Spiel 4 | Highlights
BARMER 2. Basketball Bundesliga - ProA
ProA Halbfinale: Eisbären Bremerhaven vs. Phoenix Hagen - Spiel 4 | Highlights

29.05.26, 08:57 Uhr

Basketball
FREE
ProA Halbfinale: Eisbären Bremerhaven vs. Phoenix Hagen - Spiel 4
Eisbären Bremerhaven
ProA Halbfinale: Eisbären Bremerhaven vs. Phoenix Hagen - Spiel 4

28.05.26, 16:30 Uhr

Basketball
FREE
ProA Halbfinale: Phoenix Hagen vs. Eisbären Bremerhaven - Spiel 3 | Highlights
BARMER 2. Basketball Bundesliga
ProA Halbfinale: Phoenix Hagen vs. Eisbären Bremerhaven - Spiel 3 | Highlights

27.05.26, 13:07 Uhr

Basketball
FREE
ProA Halbfinale: Bozic Estriche Knights Kirchheim vs. Giessen 46ers - Spiel 3 | Highlights
BARMER 2. Basketball Bundesliga
ProA Halbfinale: Bozic Estriche Knights Kirchheim vs. Giessen 46ers - Spiel 3 | Highlights

27.05.26, 10:59 Uhr

Basketball
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