ALLGEMEINE NUTZUNGSBEDINGUNGEN

Angebot des Abrufs audiovisueller Inhalte

Das Angebot bietet dem User einen Media-Player zum Abruf von audiovisuellen Inhalten sowie Neuigkeiten und Daten zu diversen Sportarten. Die registrierungs- und kostenpflichtigen Inhalte können vom User nur solange genutzt werden, wie er registriert ist (dazu unter II.).

Das Angebot wird neben der Webseite https://sporteurope.tv für verschiedene mobile Betriebssysteme sowie Smart-TV's angeboten und je nach Betriebssystem oder Endgerät über unterschiedliche App-Plattformen vertrieben. Ihre Installation und vollumfängliche Nutzung setzt ein gültiges Konto bei der jeweiligen App-Plattform (z.B. Apple-Account) sowie ein entsprechendes Endgerät (z.B. Smartphone) voraus. Für die Installation ggf. erforderlicher Player oder Apps sowie den Abruf von audiovisuellen Inhalten wird ferner eine Internetverbindung per WLAN oder Mobilfunknetz (etwa LTE) zum Endgerät benötigt, für deren Nutzung ggf. gesonderte Kosten vom jeweiligen Telekommunikationsanbieter erhoben werden können. Beim Abruf von audiovisuellen Inhalten ist die Übertragung einer größeren Datenmenge erforderlich, weshalb der Anbieter ausdrücklich die Nutzung nur im Rahmen eines zeit- und volumenunabhängigen Flat-Rate-Tarifs empfiehlt. Für einen möglichst unterbrechungsfreien Abruf von audiovisuellen Inhalten empfiehlt der Anbieter ferner mindestens eine Datenübertragungsrate von 1 Mbit/s Downstream. Je nach benutzter Internetverbindung können abhängig vom jeweiligen Telekommunikationsanbieter und Tarif, insbesondere bei Zeit- oder Volumentarifen, bei der Nutzung des Angebots erhebliche Mehrkosten entstehen, die vom User zu tragen sind. Es obliegt dem User, sich über ggf. entstehende Mehrkosten zu informieren und dafür Sorge zu tragen, dass sein Endgerät die jeweiligen technischen Voraussetzungen zur Nutzung des Angebots erfüllt.

Die über das Angebot abrufbaren Inhalte sind mit einem Digital Rights Management-System geschützt und nur im Rahmen von https://sporteurope.tv oder der App des Angebots wie vertraglich vereinbart nutzbar. Der Anbieter kann das Angebot jederzeit weiterentwickeln, einzelne Funktionen ergänzen, abändern oder entfernen und insbesondere auch Updates herausgeben, wenn dies durch triftige Gründe (z.B. Anpassung des Angebots an technische Neuerungen) erforderlich wird, der User durch die Änderung objektiv nicht wesentlich schlechter gestellt wird und die Änderung für den User zumutbar ist. Um die vollständige und stabile Funktion des Angebots zu gewährleisten, ist der User gehalten, die jeweils aktuelle Version ggf. erforderlicher Player oder Apps zu installieren. Der Anbieter ist nicht verpflichtet, einen Support für ältere Versionen anzubieten und/oder deren Kompatibilität mit neueren Versionen zu gewährleisten.