COOKIEHINWEISE

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Firebase Erhobene Daten: Konfiguration der App-Einstellungen, User Agent, Nutzerverhalten, IP-Adresse, Abstürze der App Verarbeitungszweck: Produktentwicklung Speicherdauer des Cookies: Cookie-Zugriff durch weitere Datenempfänger: Ja Matomo Erhobene Daten: Anonymisierte IP-Adresse, Browser-Informationen, Geräteinformationen, Geografischer Standort, Datum und Uhrzeit, Angeklickte oder heruntergeladenen Dateien, Angeklickte Links zu externen Domains, Anzahl der Besuche, Seitentitel, Referrer URL, Bildschirmauflösung, Zeitzone, Nutzungsdaten, User Agent, Nutzer-ID, Seiten-URL, Zeitpunkt des ersten und vorherigen Besuchs Verarbeitungszweck: Nutzungsanalyse zur Produktentwicklung und -verbesserung Speicherdauer des Cookies: Die Daten werden gelöscht, sobald sie nicht mehr für die Verarbeitungszwecke benötigt werden. Cookie-Zugriff durch weitere Datenempfänger: Ja Opt-Out: https://matomo.org/privacy-policy/#optout



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