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COOKIEHINWEISE

INHALTSVERZEICHNIS

  1. Was sind Cookies?
  2. Welche Daten werden in den Cookies gespeichert?
  3. Was für Cookies verwenden wir?
  4. Wie können Sie Ihre Cookie-Einstellungen anpassen bzw. Cookies löschen?
  5. Kontakt

Die nachfolgenden Cookie-Hinweise gelten für das Online-Angebot unter sporteurope.tv („Online-Angebot“). Dieses Online-Angebot verwendet Cookies und vergleichbare Technologien (im Folgenden zusammenfassend als „Cookies“ bezeichnet).

Wir nehmen am „IAB Europe Transparency & Consent Framework“ teil und halten uns an dessen Spezifikationen und Richtlinien. Wir verwenden im Zusammenhang mit unseren Cookie-basierten Prozessen die Consent Management Plattform (CMP) mit der Identifikationsnummer 5.

1. WAS SIND COOKIES?

Cookies sind kleine Textdateien, die beim Besuch einer Internetseite verschickt und im Browser des Nutzerendgeräts gespeichert werden. Wird die entsprechende Internetseite erneut aufgerufen, sendet der Browser den Inhalt der Cookies zurück und ermöglicht so eine Wiedererkennung des Nutzerendgeräts. Bestimmte Cookies werden nach Beendigung der Browser-Sitzung automatisch gelöscht (sogenannte Session Cookies), andere werden für eine vorgegebene Zeit bzw. dauerhaft im Browser des Nutzerendgeräts gespeichert und löschen sich danach selbständig (sogenannte temporäre oder permanente Cookies).

2. WELCHE DATEN WERDEN IN COOKIES GESPEICHERT?

In Cookies werden grundsätzlich keine Daten gespeichert, die Sie als Person identifizierbar machen (also z. B. keine Namen, E-Mail-Adressen oder IP-Adressen). Cookies enthalten stattdessen typischerweise einen Code (sog. Identifier) sowie Angaben zur Speicherdauer und ggf. auch bestimmte technische Merkmale (z.B. Sicherheitsfunktionen).

3. WAS FÜR COOKIES VERWENDEN WIR?

Wesentliche Cookies

Bestimmte Cookies sind erforderlich, damit wir unser Online-Angebot sicher bereitstellen können. Informationen zu den wesentlichen Cookies finden Sie hier:

  1. Session Cookie

    • Erhobene Daten: Gerätekennung, Session ID, Account ID, Name, E-Mail, Land, Anrede, Geschlecht, Adresse
    • Verarbeitungszweck: Anmeldefunktion
    • Speicherdauer des Cookies: Daten werden gelöscht, sobald die die Session durch den Logout Button beendet wird
    • Cookie-Zugriff durch weitere Datenempfänger: Nein

  2. Usercentrics

    • Erhobene Daten: Opt-In und Opt-Out Daten, Referrer URL, User Agent, Benutzereinstellungen, Consent ID, Zeitpunkt der Einwilligung, Einwilligungstyp, Template-Version, Banner-Sprache, IP-Adresse, Geografischer Standort
    • Verarbeitungszweck: Betrieb der Consent Management Platform
    • Speicherdauer des Cookies: Die Einwilligungsdaten (erteilte Einwilligung und Widerruf der Einwilligung) werden drei Jahre lang aufbewahrt. Ein Datenexport erfolgt nach Beendigung des Vertrages.
    • Cookie-Zugriff durch weitere Datenempfänger: Nein

    • Bugsnag

      • Erhobene Daten: IP-Adresse, Browser-Informationen, MAC-Adresse, Plattform-Cookie-ID, Geografischer Standort, Browser-Sprache, Gerätebetriebssystem, Gerätekennung, Internetdienstanbieter, Mobile Advertising IDs, Eindeutige ID
      • Verarbeitungszweck: Metadaten- und Protokoll-Analyse im Videoplayer
      • Speicherdauer des Cookies:
      • Cookie-Zugriff durch weitere Datenempfänger: Nein

      • MuxData

        • Erhobene Daten:
        • Verarbeitungszweck: Metadaten- und Protokoll-Analyse im Videoplayer
        • Speicherdauer des Cookies: 0
        • Cookie-Zugriff durch weitere Datenempfänger: Nein

Dem Einsatz der wesentlichen Cookies können Sie nicht widersprechen.


Analyse- und Statistikcookies

Bestimmte Cookies sind für die Analyse der Nutzung unseres Online-Angebots und zur statistischen Auswertung erforderlich. Informationen zu den Analyse- und Statistikcookies sowie eine Widerspruchsmöglichkeit (Opt-Out) finden Sie hier:

  1. Firebase Crashlytics

    • Erhobene Daten: Fehlerdaten, Eindeutige ID, Absturzdaten, IP-Adresse
    • Verarbeitungszweck: Absturzanalyse zur Produktentwicklung und -verbesserung
    • Speicherdauer des Cookies: 90 Tage
    • Cookie-Zugriff durch weitere Datenempfänger: Ja

    • Firebase

      • Erhobene Daten: Konfiguration der App-Einstellungen, User Agent, Nutzerverhalten, IP-Adresse, Abstürze der App
      • Verarbeitungszweck: Produktentwicklung
      • Speicherdauer des Cookies:
      • Cookie-Zugriff durch weitere Datenempfänger: Ja

      • Matomo

        • Erhobene Daten: Anonymisierte IP-Adresse, Browser-Informationen, Geräteinformationen, Geografischer Standort, Datum und Uhrzeit, Angeklickte oder heruntergeladenen Dateien, Angeklickte Links zu externen Domains, Anzahl der Besuche, Seitentitel, Referrer URL, Bildschirmauflösung, Zeitzone, Nutzungsdaten, User Agent, Nutzer-ID, Seiten-URL, Zeitpunkt des ersten und vorherigen Besuchs
        • Verarbeitungszweck: Nutzungsanalyse zur Produktentwicklung und -verbesserung
        • Speicherdauer des Cookies: Die Daten werden gelöscht, sobald sie nicht mehr für die Verarbeitungszwecke benötigt werden.
        • Cookie-Zugriff durch weitere Datenempfänger: Ja
        • Opt-Out: https://matomo.org/privacy-policy/#optout

Werbecookies und sonstige Cookies

Wir und unsere Partner verwenden auch Cookies für werbliche Zwecke, soweit Sie uns hierfür in unserer Consent Management Platform (CMP) Ihre Einwilligung erteilt. haben. Ausführliche Informationen zu den verwendeten Cookies, insbesondere auch zu deren Zwecken und zu unseren Partnern (den sog. Vendoren), finden Sie in unserer CMP. Auch Ihre Einwilligung können Sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft in der CMP widerrufen. Cookies können dazu verwendet werden, sogenannte Nutzungsprofile zu erstellen. Nähere Informationen hierzu finden Sie in unserer CMP.

4. WIE KÖNNEN SIE IHRE COOKIE-EINSTELLUNGEN ANPASSEN BZW. COOKIES LÖSCHEN?

Mit Ausnahme der wesentlichen Cookies verwenden wir Cookies nur mit Ihrer Einwilligung. Diese können Sie über unsere Consent Management Platform (CMP) erteilen und im Nachhinein jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen, indem Sie die hinterlegten Einstellungen anpassen. Bereits gespeicherte Cookies können Sie jederzeit in Ihrem Browser löschen. Bitte beachten Sie, dass dieses Online-Angebot ohne Cookies möglicherweise nicht oder nur noch eingeschränkt funktioniert.

5. KONTAKT

Für Auskünfte und Anregungen zum Thema Cookies stehen wir bzw. unser Datenschutzbeauftragter Ihnen unter der E-Mail [email protected] gerne zur Verfügung. Wenn Sie mit uns in Kontakt treten möchten, erreichen Sie uns im Übrigen wie folgt:

DOSB New Media GmbH

Radlkoferstraße 2

81373 München

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