COOKIEHINWEISE

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Wir nehmen am „IAB Europe Transparency & Consent Framework“ teil und halten uns an dessen Spezifikationen und Richtlinien. Wir verwenden im Zusammenhang mit unseren Cookie-basierten Prozessen die Consent Management Plattform (CMP) mit der Identifikationsnummer 5.
Cookies sind kleine Textdateien, die beim Besuch einer Internetseite verschickt und im Browser des Nutzerendgeräts gespeichert werden. Wird die entsprechende Internetseite erneut aufgerufen, sendet der Browser den Inhalt der Cookies zurück und ermöglicht so eine Wiedererkennung des Nutzerendgeräts. Bestimmte Cookies werden nach Beendigung der Browser-Sitzung automatisch gelöscht (sogenannte Session Cookies), andere werden für eine vorgegebene Zeit bzw. dauerhaft im Browser des Nutzerendgeräts gespeichert und löschen sich danach selbständig (sogenannte temporäre oder permanente Cookies).
In Cookies werden grundsätzlich keine Daten gespeichert, die Sie als Person identifizierbar machen (also z. B. keine Namen, E-Mail-Adressen oder IP-Adressen). Cookies enthalten stattdessen typischerweise einen Code (sog. Identifier) sowie Angaben zur Speicherdauer und ggf. auch bestimmte technische Merkmale (z.B. Sicherheitsfunktionen).
Bestimmte Cookies sind erforderlich, damit wir unser Online-Angebot sicher bereitstellen können. Informationen zu den wesentlichen Cookies finden Sie hier:
Dem Einsatz der wesentlichen Cookies können Sie nicht widersprechen.
Bestimmte Cookies sind für die Analyse der Nutzung unseres Online-Angebots und zur statistischen Auswertung erforderlich. Informationen zu den Analyse- und Statistikcookies sowie eine Widerspruchsmöglichkeit (Opt-Out) finden Sie hier:
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Mit Ausnahme der wesentlichen Cookies verwenden wir Cookies nur mit Ihrer Einwilligung. Diese können Sie über unsere Consent Management Platform (CMP) erteilen und im Nachhinein jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen, indem Sie die hinterlegten Einstellungen anpassen. Bereits gespeicherte Cookies können Sie jederzeit in Ihrem Browser löschen. Bitte beachten Sie, dass dieses Online-Angebot ohne Cookies möglicherweise nicht oder nur noch eingeschränkt funktioniert.
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