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ProA Halbfinale: Giessen 46ers vs. Bozic Estriche Knights Kirchheim - Spiel 4

GIESSEN 46ers ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.
GIESSEN 46ers
GIESSEN 46ers

29.05.26, 17:45 Uhr

Video-Livestream des Basketballspiels Giessen 46ers vs. Bozic Estriche Knights Kirchheim aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga am 29.05.2026. @barmer-2-basketball-bundesliga #basketball#proa#barmer2basketballbundesliga @giessen-46er @kreisbau-knights-kirchheim

Basketball GIESSEN 46ers Kreisbau Knights Kirchheim BARMER 2. Basketball Bundesliga
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