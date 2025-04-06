ProA: GIESSEN 46ers vs. Bozic Estriche Knights Kirchheim

Video-Livestream des Basketballspiels GIESSEN 46ers vs. Bozic Estriche Knights Kirchheim aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga vom 31. Spieltag am 06.04.2025. @barmer-2-basketball-bundesliga #basketball #proa #barmer2basketballbundesliga @giessen-46er @kreisbau-knights-kirchheim