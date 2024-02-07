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ProA: PS Karlsruhe LIONS vs. Bozic Estriche Knights Kirchheim

PS Karlsruhe LIONS ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.
PS Karlsruhe LIONS
PS Karlsruhe LIONS

07.02.24, 18:15 Uhr

Video-Livestream des Basketballspiels PS Karlsruhe LIONS vs. Bozic Estriche Knights Kirchheim aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga ProA vom 21. Spieltag am 07.02.2024. @barmer-2-basketball-bundesliga#basketball#proa#barmer2basketballbundesliga @ps-karlsruhe-lions @kreisbau-knights-kirchheim

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