ProA: Bozic Estriche Knights Kirchheim vs. GIESSEN 46ers

Video-Livestream des Basketballspiels Bozic Estriche Knights Kirchheim vs. GIESSEN 46ers aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga vom 1. Spieltag am 21.09.2024. @barmer-2-basketball-bundesliga #basketball #proa #barmer2basketballbundesliga @kreisbau-knights-kirchheim @giessen-46er