ProA: Bozic Estriche Knights Kirchheim vs. HAKRO Merlins Crailsheim

Video-Livestream des Basketballspiels Bozic Estriche Knights Kirchheim vs. HAKRO Merlins Crailsheim aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga vom 18. Spieltag am 11.01.2025. @barmer-2-basketball-bundesliga #basketball #proa #barmer2basketballbundesliga @kreisbau-knights-kirchheim @hakromerlins