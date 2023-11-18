ProA: Bozic Estriche Knights Kirchheim vs. JobStairs GIESSEN 46ers

Video-Livestream des Basketballspiels Bozic Estriche Knights Kirchheim vs. JobStairs GIESSEN 46ers aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga ProA vom 8. Spieltag am 18.11.2023. @barmer-2-basketball-bundesliga #basketball #proa #barmer2basketballbundesliga @kreisbau-knights-kirchheim @giessen-46er