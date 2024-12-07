ProA: Bozic Estriche Knights Kirchheim vs. ART Giants Düsseldorf

Video-Livestream des Basketballspiels Bozic Estriche Knights Kirchheim vs. ART Giants Düsseldorf aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga vom 12. Spieltag am 07.12.2024. @barmer-2-basketball-bundesliga #basketball #proa #barmer2basketballbundesliga @kreisbau-knights-kirchheim @art-giants-duesseldorf