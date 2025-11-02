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ProA: RheinStars Köln vs. Bozic Estriche Knights Kirchheim

RheinStars Köln ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.
RheinStars Köln
RheinStars Köln

02.11.25, 15:45 Uhr

Video-Livestream des Basketballspiels RheinStars Köln vs. Bozic Estriche Knights Kirchheim aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga am 02.11.2025. @barmer-2-basketball-bundesliga #basketball#proa#barmer2basketballbundesliga @rheinstars-koeln @kreisbau-knights-kirchheim

Basketball RheinStars Köln Kreisbau Knights Kirchheim BARMER 2. Basketball Bundesliga
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