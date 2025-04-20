Premium-Video Hol dir dieses Video für nur 5,00 € Pay per View 5,00 € Weiter ProB Playoffs: RheinStars Köln vs. LOK BERNAU - Achtelfinale - Spiel 1 RheinStars Köln 20.04.25, 14:45 Uhr Ab 5,00 € Folgen Video-Livestream des Achtelfinalspiels 1 RheinStars Köln vs. LOK BERNAU in den Playoffs der ProB am 19.04.2025 #basketball #prob #probsued #barmer2basketballbundesliga @rheinstars-koeln @lok-bernau @barmer-2-basketball-bundesliga-proaBasketballBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProALOK BERNAUBARMER 2. Basketball BundesligaRheinStars Köln ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.