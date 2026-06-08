BARMER 2. Basketball Bundesliga - ProA
@barmer-2-basketball-bundesliga-proa
Alle Spiele und Highlights der BARMER 2. Basketball Bundesliga LIVE sowie On Demand. #basketball
Sonntag, 20. SeptemberSo 20. September
ProA
Basketball
ProA Finale: Phoenix Hagen vs. Bozic Estriche Knights Kirchheim - Spiel 2 | Highlights
BARMER 2. Basketball Bundesliga - ProA·
Basketball
ProA Finale: Bozic Estriche Knights Kirchheim vs. Phoenix Hagen - Spiel 1 | Highlights
BARMER 2. Basketball Bundesliga - ProA·
Basketball
ProA Finale: Bozic Estriche Knights Kirchheim vs. Phoenix Hagen - Spiel 1
Kreisbau Kirchheim Knights·
Basketball
ProA Halbfinale: Giessen 46ers vs. Bozic Estriche Knights Kirchheim - Spiel 4 | Highlights
BARMER 2. Basketball Bundesliga - ProA·
Basketball
ProA Halbfinale: Giessen 46ers vs. Bozic Estriche Knights Kirchheim - Spiel 4
GIESSEN 46ers·
Basketball
ProA Halbfinale: Eisbären Bremerhaven vs. Phoenix Hagen - Spiel 4 | Highlights
BARMER 2. Basketball Bundesliga·
Basketball
ProA Halbfinale: Eisbären Bremerhaven vs. Phoenix Hagen - Spiel 4
Eisbären Bremerhaven·
Basketball
ProA Halbfinale: Phoenix Hagen vs. Eisbären Bremerhaven - Spiel 3 | Highlights
BARMER 2. Basketball Bundesliga - ProA·
Basketball
ProA Halbfinale: Bozic Estriche Knights Kirchheim vs. Giessen 46ers - Spiel 3 | Highlights
BARMER 2. Basketball Bundesliga - ProA·
Basketball
ProA Halbfinale: Bozic Estriche Knights Kirchheim vs. Giessen 46ers - Spiel 3
Kreisbau Kirchheim Knights·
ProB
Basketball
ProB Finale: ETB Miners vs. OrangeAcademy - Spiel 2
ETB Miners·
Basketball
ProB Finale: OrangeAcademy vs. ETB Miners - Spiel 1
OrangeAcademy·
Basketball
ProB Playoffs: LOK Bernau vs. OrangeAcademy - Spiel 2
LOK BERNAU·
Basketball
ProB Playoffs: BBC Coburg vs. ETB Miners - Spiel 2
BBC Coburg·
Basketball
ProB Playoffs: OrangeAcademy vs. LOK Bernau - Spiel 1
OrangeAcademy·
Basketball
ProB Playoffs: ETB Miners vs. BBC Coburg - Spiel 1
ETB Miners·
Basketball
ProB Playoffs: OrangeAcademy vs. Porsche BBA Ludwigsburg - Spiel 3
OrangeAcademy·
Basketball
ProB Playoffs: BBC Coburg vs. Baskets Juniors TSG Westerstede - Spiel 3
BBC Coburg·
Basketball
ProB Playoffs: Porsche BBA Ludwigsburg vs. OrangeAcademy - Spiel 2
Porsche BBA Ludwigsburg·
Basketball
ProB Playoffs: Baskets Juniors TSG Westerstede vs. BBC Coburg - Spiel 2
Baskets Juniors TSG Westerstede·
Alle Videos
Basketball
ProA Finale: Phoenix Hagen vs. Bozic Estriche Knights Kirchheim - Spiel 2 | Highlights
BARMER 2. Basketball Bundesliga - ProA·
Basketball
ProA Finale: Bozic Estriche Knights Kirchheim vs. Phoenix Hagen - Spiel 1 | Highlights
BARMER 2. Basketball Bundesliga - ProA·
Basketball
ProA Finale: Bozic Estriche Knights Kirchheim vs. Phoenix Hagen - Spiel 1
Kreisbau Kirchheim Knights·
Basketball
ProA Halbfinale: Phoenix Hagen vs. Eisbären Bremerhaven – Spiel 5 | Highlights
BARMER 2. Basketball Bundesliga·
Basketball
ProA Halbfinale: Giessen 46ers vs. Bozic Estriche Knights Kirchheim - Spiel 4 | Highlights
BARMER 2. Basketball Bundesliga - ProA·
Basketball
ProA Halbfinale: Giessen 46ers vs. Bozic Estriche Knights Kirchheim - Spiel 4
GIESSEN 46ers·
Basketball
ProA Halbfinale: Eisbären Bremerhaven vs. Phoenix Hagen - Spiel 4 | Highlights
BARMER 2. Basketball Bundesliga·
Basketball
ProA Halbfinale: Phoenix Hagen vs. Eisbären Bremerhaven - Spiel 3 | Highlights
BARMER 2. Basketball Bundesliga - ProA·
Basketball
ProA Halbfinale: Bozic Estriche Knights Kirchheim vs. Giessen 46ers - Spiel 3 | Highlights
BARMER 2. Basketball Bundesliga - ProA·
Basketball
ProA Halbfinale: Bozic Estriche Knights Kirchheim vs. Giessen 46ers - Spiel 3
Kreisbau Kirchheim Knights·
Basketball
ProA Halbfinale: Giessen 46ers vs. Bozic Estriche Knights Kirchheim - Spiel 2 | Highlights
BARMER 2. Basketball Bundesliga·
Basketball
ProA Halbfinale: Eisbären Bremerhaven vs. Phoenix Hagen - Spiel 2 | Highlights
BARMER 2. Basketball Bundesliga·
Basketball
ProA Halbfinale: Giessen 46ers vs. Bozic Estriche Knights Kirchheim - Spiel 2
GIESSEN 46ers·
Basketball
ProA Halbfinale: Phoenix Hagen vs. Eisbären Bremerhaven - Spiel 1 | Highlights
BARMER 2. Basketball Bundesliga - ProA·
Basketball
ProA Halbfinale: Bozic Estriche Knights Kirchheim vs. Giessen 46ers - Spiel 1 | Highlights
BARMER 2. Basketball Bundesliga - ProA·
Basketball
ProA Halbfinale: Bozic Estriche Knights Kirchheim vs. Giessen 46ers - Spiel 1
Kreisbau Kirchheim Knights·
Basketball
ProA Viertelfinale: GIESSEN 46ers vs. HAKRO Merlins Crailsheim - Spie 4 | Highlights
BARMER 2. Basketball Bundesliga·
Basketball
ProA Viertelfinale: Bozic Estriche Knights Kirchheim vs. BG Göttingen - Spiel 4 | Highlights
BARMER 2. Basketball Bundesliga - ProA·
Basketball
ProA Viertelfinale: Bozic Estriche Knights Kirchheim vs. BG Göttingen - Spiel 4
Kreisbau Kirchheim Knights·
Basketball
ProA Viertelfinale: Eisbären Bremerhaven vs. Artland Dragons - Spiel 3 | Highlights
BARMER 2. Basketball Bundesliga - ProA·
Basketball
ProA Viertelfinale: HAKRO Merlins Crailsheim vs. GIESSEN 46ers - Spiel 3 | Highlights
BARMER 2. Basketball Bundesliga·
Basketball
ProA Viertelfinale: HAKRO Merlins Crailsheim vs. GIESSEN 46ers - Spiel 3
HAKRO Merlins Crailsheim·
Basketball
ProA Viertelfinale: Eisbären Bremerhaven vs. Artland Dragons - Spiel 3
Eisbären Bremerhaven·
Basketball
ProA Viertelfinale: Phoenix Hagen vs. PS Karlsruhe LIONS – Spiel 3 | Highlights
BARMER 2. Basketball Bundesliga - ProA·
Basketball
ProA Viertelfinale: BG Göttingen vs. Bozic Estriche Knights Kirchheim - Spiel 3 | Highlights
BARMER 2. Basketball Bundesliga - ProA·
Basketball
ProA Viertelfinale: BG Göttingen vs. Bozic Estriche Knights Kirchheim - Spiel 3
BG Göttingen·
Basketball
ProA Viertelfinale: GIESSEN 46ers vs. HAKRO Merlins Crailsheim - Spiel 2 | Highlights
BARMER 2. Basketball Bundesliga - ProA·
Basketball
ProA Viertelfinale: Artland Dragons vs. Eisbären Bremerhaven - Spiel 2 | Highlights
BARMER 2. Basketball Bundesliga - ProA·
Basketball
ProA Viertelfinale: Bozic Estriche Knights Kirchheim vs. BG Göttingen - Spiel 2 | Highlights
BARMER 2. Basketball Bundesliga·