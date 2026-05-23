ProA Halbfinale: Giessen 46ers vs. Bozic Estriche Knights Kirchheim - Spiel 2

23.05.26, 16:45 Uhr
Video-Livestream des Basketballspiels Giessen 46ers vs. Bozic Estriche Knights Kirchheim aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga am 23.05.2026. @barmer-2-basketball-bundesliga #basketball #proa #barmer2basketballbundesliga @giessen-46er @kreisbau-knights-kirchheim
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