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ProA: GIESSEN 46ers vs. Uni Baskets Münster

GIESSEN 46ers
GIESSEN 46ers

Video-Livestream des Basketballspiels GIESSEN 46ers vs. Uni Baskets Münster aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga vom 18. Spieltag am 11.01.2025. @barmer-2-basketball-bundesliga-proa #basketball#proa#barmer2basketballbundesliga @giessen-46er @uni-baskets-muenster

BasketballBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProAGIESSEN 46ersUni Baskets Münster
GIESSEN 46ers ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.

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