ProA: GIESSEN 46ers vs. Uni Baskets Münster GIESSEN 46ers 11.01.25, 17:45 Uhr Folgen Video-Livestream des Basketballspiels GIESSEN 46ers vs. Uni Baskets Münster aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga vom 18. Spieltag am 11.01.2025. @barmer-2-basketball-bundesliga-proa #basketball #proa #barmer2basketballbundesliga @giessen-46er @uni-baskets-muensterBasketballBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProAGIESSEN 46ersUni Baskets MünsterGIESSEN 46ers ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.