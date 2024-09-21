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ProA: Bozic Estriche Knights Kirchheim vs. GIESSEN 46ers

Kreisbau Kirchheim Knights
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Video-Livestream des Basketballspiels Bozic Estriche Knights Kirchheim vs. GIESSEN 46ers aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga vom 1. Spieltag am 21.09.2024. @barmer-2-basketball-bundesliga #basketball#proa#barmer2basketballbundesliga @kreisbau-kirchheim-knights @giessen-46er

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Kreisbau Kirchheim Knights ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.

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