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ProA: Bozic Estriche Knights Kirchheim vs. PS Karlsruhe LIONS

Kreisbau Kirchheim Knights
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Video-Livestream des Basketballspiels Bozic Estriche Knights Kirchheim vs. PS Karlsruhe LIONS aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga vom 23. Spieltag am 09.02.2025. @barmer-2-basketball-bundesliga #basketball#proa#barmer2basketballbundesliga @kreisbau-kirchheim-knights @ps-karlsruhe-lions

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Kreisbau Kirchheim Knights ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.

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