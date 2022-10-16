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LIVE | BAYER GIANTS Leverkusen vs. TSV Neustadt temps Shooters | Testspiel

Bayer Giants Leverkusen ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.
Bayer Giants Leverkusen
Bayer Giants Leverkusen

20.09.26, 12:30 Uhr UPCOMING : Live in 1M • 11d • 6h • 32m • 5s

Video-Livestream des Testspiels Bayer Giants Leverkusen vs. TSV Neustadt temps Shooters. #basketball #prob #barmer2basketballbundesliga @bayer-giants-leverkusen @tsv-neustadt-temps-shooters

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