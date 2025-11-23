ProA: Bayer Giants Leverkusen vs. Artland Dragons Bayer Giants Leverkusen 23.11.25, 16:45 Uhr Folgen Video-Livestream des Basketballspiels Bayer Giants Leverkusen vs. Artland Dragons aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga am 23.11.2025. @barmer-2-basketball-bundesliga-proa #basketball #proa #barmer2basketballbundesliga @bayer-giants-leverkusen @artland-dragonsBasketballBayer Giants LeverkusenArtland DragonsBARMER 2. Basketball BundesligaBayer Giants Leverkusen ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.