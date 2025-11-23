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ProA: Bayer Giants Leverkusen vs. Artland Dragons

Bayer Giants Leverkusen
Bayer Giants Leverkusen

Video-Livestream des Basketballspiels Bayer Giants Leverkusen vs. Artland Dragons aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga am 23.11.2025. @barmer-2-basketball-bundesliga-proa #basketball#proa#barmer2basketballbundesliga @bayer-giants-leverkusen @artland-dragons

BasketballBayer Giants LeverkusenArtland DragonsBARMER 2. Basketball Bundesliga
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