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ProA: Bayer Giants Leverkusen vs. VfL Kirchheim Knights

Bayer Giants Leverkusen ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.
Bayer Giants Leverkusen
Bayer Giants Leverkusen

29.04.23, 17:15 Uhr

Video-Livestream des Basketballspiels Bayer Giants Leverkusen vs. VfL Kirchheim Knights aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga vom 34. Spieltag am 29.04.2023. @barmer-2-basketball-bundesliga@bayer-giants-leverkusen @vfl-kirchheim-knights #basketball#proa#barmer2basketballbundesliga

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