ProA: Bayer Giants Leverkusen vs. VfL Kirchheim Knights

Video-Livestream des Basketballspiels Bayer Giants Leverkusen vs. VfL Kirchheim Knights aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga vom 34. Spieltag am 29.04.2023. @barmer-2-basketball-bundesliga @bayer-giants-leverkusen @vfl-kirchheim-knights #basketball #proa #barmer2basketballbundesliga